Stand: 02.11.2022 09:30 Uhr HVV Ticketpriesen

Noch is unkloor, wat dat dat 49-Euro-Ticket, wat ja för ganz Düütschland gellen schall, ok al to’n Johrswessel geven deit. Dorvun afsehn hett de HVV nu beslaten, de Priesen för de Fohrkorten na baven to setten. De mehrsten enkelten Fohrkorten köst af Januar teihn Cent mehr. In’n Snitt schüllt all Tickets goot dree Perzent düre warrn. Schull dat denn de ne’e 49-Euro-Fohrkort geven, denn wörrn üm un bi 700.000 HVV-Abo-Kunnen op düssen Weg denn Geld sporen.

