Stand: 02.11.2022 09:30 Uhr Streik för mehr Kita-Personal

Mehr as 2.200 Öllern un Erziehers hebbt güstern Avend in’e Hamborger Binnenstadt för mehr Kita-Personal demonstreert. Veel Lüüd, de dor arbeiden doot, de sünd an jümehr Grenzen ankamen un köönt nich mehr. Dat bekrittelt Warkschopen, Öllernverbänn un Kita-Drägers. So as bi en Studie vun’e Warkschop Verdi bi rutsuert is, fehlt in Hamborger Kitas 4.000 Fachlüüd.

