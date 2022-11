Stand: 02.11.2022 09:30 Uhr Wahl in Däänmark

In Däänmark is wählt worrn. Un dat is an’n Enn recht wat spannen worrn, denn dat Linksbündnis vun’e amtierende Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hett mit een Sitz Vörsprung wunnen. Dorna hett Frederiksen nu kund doon, dat se eerstmal ut ehr Amt gahn deit, üm den Weg för en mööglich Bündnis ut beiden politischen Blöcken freetomaken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch