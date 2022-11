Stand: 01.11.2022 10:15 Uhr Gas-Kommischoon to Energiekris

Woans kunn de Minschen in de Energiekris beten mehr hulpen warden? Op düsse Fraag wüllt se düsse Week Antwurt geven, so seggt dat Bunnskanzler Olaf Scholz. Morgen besnackt sik dat Bunnskabinett över de Vörsleeg vun de Gaskommischoon. De Facklüüd seggt, se wüllt dörchsetten, dat all Lüüd in’n Dezembermaand eenmal Hölps-Geld utbetahlt kriegt, un dat de Deckel för den Gaspries vunaf den Märzmaand kümmt. Wokeen in’t Johr mehr as tweeunsöventigdusend Euro verdeent, schall man dorop Stüern betahlen. Doröver rut wüllt de Facklüüd, dat utnahmswies de, de dat sünnerlich dull bruukt, ok stantepee al hulpen warrt.

