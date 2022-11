Stand: 01.11.2022 10:15 Uhr Winter-Nootplaan löppt an

In Hamborg löppt vundag de Winter-Nootplaan för Lüüd, de keen Dack över den Kopp hebbt, an. Achthunnert Plätz to’n Slapen gifft dat in Billbrook un Hamerbrook. Dor hebbt düsse Lüüd, jedwereen, een faste Steed to’n Slapen. Dat blifft man dorbi: Över Dag moet se rut ut de Hüüs, denn de sünd vun Amts wegen blots dorför dor, dat sik Minschen nich dootfreert. Sozialverbännen, de Linke un de CDU bekrittelt dat scharp.

