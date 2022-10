Stand: 29.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Kompromiss bi Haven-Deal

Över den Instieg vun China, den se plaant hebbt, in’n Hamborger Haven is düsse Week veel wat över snackt worrn. Dingsdag is an’t Licht kamen, dat achter de Kulissen bannig dull na en Kompromiss söcht worrn is. Un dat is bi rutsuert: Nich so, as egens plaant, to 35 Perzent, sünnern to 24,9 Perzent schall sik Cosco bi’n Terminal Tollerort inköpen dröven. Un so is dat denn ok kamen. Liekers is de ganze Saak dull wat bekrittelt worrn.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch