Düsse Week: Max-Brauer-Allee düre as plaant

De Utbo vun’e Max-Brauer-Allee in Altna warrt düütlich düre as betto plaant. De twete Boafsnitt schull mal dree Millionen Euro kösten, nu warrt dat woll foffteihn Millionen. As Grund hett dat düsse Week Dunnersdag in’n Verkehrsutschuss heten, dat dat ümmer ne’e Plaans geev, de anners weern. Af April warrt de Max-Brauer-Allee twüschen Goethe- un Holstenstraat to en Grootbosteed. Denn kunn dat in Altna minnstens dörteihn Maand lang Stau geven.

