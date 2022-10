Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Tschentscher af vundaag Bunnsraatspräsident

Vundaag warrt Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher offiziell ok Präsident vun'n Bunnsraat. Dat Amt övernimmt de SPD-Politiker vun Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow vun'e Linken. In de eersten Novemberweek warrt Tschentscher denn ok för Bunnspräsident Frank Walter Steinmeier för inspringen, de en poor Daag lang Ferien hett. Dat Hööchste in dat Amtsjohr as Bunnsraatspräsident warrt denn de offizielle Fier to'n Dag vun'e Düütschen Eenheit ween, de Hamborg tokamen Johr utrichten deit.

