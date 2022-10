Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Verbott för Verbrennerautos af 2035

In de Europäischen Union dröövt af 2035 blots noch Neewagens verköfft warrn, de keen Drievhuusgasen mehr in'e Luft pusten doot. Dor hebbt sik de Ünnerhändlers vun de Matenstaten tohoop mit dat Europaparlament op enigt. Dat heet, dat Autos mit Benzin- un Dieselmotor af denn nich mehr tolaten warrn köönt. Utnahmen gifft dat för Herstellers, so as för Ferrari, de weniger as 10.000 Autos dat Johr boen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch