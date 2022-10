Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Verkoop vun Twitter

Nu is de Verkoopsdeal woll afslaten: US-Milliardär Elon Musk schall Twitter nu köfft hebben. Dat is bi mehre Medien to hören un to lesen. De Pries, den he för den Kortnarichtendeenst Twitter betahlt hett, leeg dorna to uurdelen bi 44 Milliarden US-Dollar. As eerste Amtshandlung schall Musk mehre Topmanagers an'e Luft sett hebben.

