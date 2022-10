Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Vörrang för Fohrradfohrers

An de osten Alsterkant hebbt Fohrradfohrers nu Vörrang. De Fohrbahn dor blangen vun de Straat "An der Alster" is to en Fohrradstraat ümboot worrn. Se hett nu en roden Belag un warrt vundaag offiziell wedder freegeven. De ne'e Afsnitt is 900 Meter lang un geiht an dat Atlantic Hotel vörbi bet na'n Schwanenwik hen. De Fohrradclub ADFC bekrittelt, dat op de ne'e Fohrradstraat ok Autos föhren dröövt un dat dor denn in de eersten Dag al to veel överhaalt worrn is, wo een mulmig bi worrn is.

