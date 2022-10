Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Haven-Deal noch nich fardig

De Haven-Deal mit de Reederee Cosco ut China is noch nich dörch. De ne'n Ümstänn müss man sik nu eerst mal nipp un nau ankieken, schrev Cosco an sien Geldgevers. Dat geev keen Sekerheit dorop, dat dat allens so kummt as plaant. De Bunnsregieren harr tolaten, dat Cosco ünner Oplagen en Deel vun en Terminal köpen dröff. De Haven-Weertschap un ok de Hamborger Senat sünd dorför. Linke, FDP un AfD in Hamborg bekrittelt, dat China so en Foot bi uns in de Döör harr un op düssen Weg ok wat to Seggen kreeg.

