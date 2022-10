Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Hülp för Gaskunnen

De Bunnsregieren will, dat Gaskunnen nich so en grote Last to dregen hefft. Se hett nu besluten, dat op Gas un Fernwarms in'n Dezember keen Afslag betahlt warrn mutt. Dat schall denn eerst mal hülpen, bet de sonöömt Gaspriesbrems kummt – se is för März plaant. De Bunnsregieren will dorför bummelig twölf Milliarden Euro utgeven.

