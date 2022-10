Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Mehr Steden för'n Football

Mehr Sportsteden un ok noch en Stadion: Dat müss Hamborg hebben, heet dat vun Hamborger Footballverband. Jümmer mehr Clubs müssen sünst Lüüd afwiesen, sä Verbandsbaas Christan Okun. Üm un bi 200.000 Minschen speelt nu al hier in de Stadt Football in Clubs. Dorto harr Okun giern en Stadion för bummelig teihndusend Lüüd, för Spelen un Events, för de de annern Stadien to groot or to lütt weren – to'n Bispeel Lännerspelen vun de Froens. Dat gifft ok al johrenlang Plaans dorför, dat so wat an'n Diebsteich boot warrn kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch