Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Studie över de Utbilden

Na de School ok noch en Berop lehren – dat haut lang nich bi all jung Lüüd goot hen. De Bertelsmann-Stiften hett en Studie maakt. Dor steiht, dat mehr as en Halfdeel vun de jungen Minschen in Düütschland mehr as veer Johr bruken, bet se so richtig in'n Berop weren. Dat weer veel to lang, heet dat wieder. Bi de Hamborger Schoolbehöörd süht man dat anners: Dat all na veer Johren jümehr Utbilden afluten harrn, dat weer realistischerwies nich to verlangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch