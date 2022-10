Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Liek in Willemsborg

In Willemsborg hett de Füerwehr vunmorgen en Dode ut'n Diek an't Börgerhuus hoolt. Lüüd segen, wo se in't Water dreev un denn hefft se bi de Polizei anropen. Woso de Fro doot is, is noch nich kloor. De Liek warrt nu in de Rechtsmedizin ünnersöcht.

