Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr Haven-Deal kummt

An'n Deal in'n Hamborger Haven geev dat veel Kritik: Nu hett dat Bunnskabinett sien Okay geven un de Reederee Cosco ut China dröff sik in en Terminal inköpen. Dat Ünnernehmen schall man nich so veel Andelen kriegen as mal plaant ween is. De root-gröön Senat in Hamborg süht in'n Deal toallereerst Vördelen, Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier wohrschoet man, dat sik Düütschland to dull vun China afhängig maken kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch