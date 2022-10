Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr Kabinett beraat Hemp-Freegaav

Dat Bunnskabinett snackt vundaag ok noch över en Freegaav vun Cannabis. Wenn dat dörkummt, schall man för sik sülms wat köpen künnen – man nich mehr as twintig bet dörtig Gramm. Ok de Anbo un Verkoop vun de Hemp-Planten schall legal maakt warrn – ünner Kuntrull vun'n Staat.

