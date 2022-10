Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr Düütschland-Takt för Töög

Verkehrspolitikers vun Bund un Länner hefft an'n Avend in Hamborg de Plaans för'n sonöömten Düütschland-Takt för de Bahn vörstellt. Dorbi geiht dat üm de Sporen in't Land. För üm un bi föfftig Milliarden Euro schüllt de utbetert un neeboot warrn – so dat man in Tokunft mit Töög gauer ünnerwegens is. Hamborg kunn vun dat Geld en ne'n S-Bahn-Tunnel twüschen Hauptbahnhoff un Altona kriegen. De Bund ünnerstütt de Plaans.

