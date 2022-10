Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr Unfall-Föhrer funnen

De Polizei weet nu, wokeen in Hogeluft-Oost en Fro op'n Footstieg dootföhrt hett. Dat hett NDR 90,3 vunmorgen op Nafraag vun de Polizei hüürt. En Föhrer vun en Laster harr de eenunachtig Johr ol' Fro güstern an de Eck Lehmweg-Hegestraat woll nich sehn, as he afböögt is. Se is denn noch an de Steed vun'n Unfall storven.

