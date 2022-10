Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr 125 Johr Raathuus

En poor Daag lang warrt al fiert, vundaag is da nu so wiet: Vör nipp un nau 125 Johr is dat Hamborger Raathuus opmaakt warrn. Man glöövt, dat dat dat süsste Raathuus in de Geschicht vun de Stadt is. Bi'n Groten Brand vun 1842 harrn se dat ole Raathuus an de Trostbrüch in de Luft jaagt – so dat dat Füer dor nich wiederlopen kunn.

