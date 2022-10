Stand: 25.10.2022 10:15 Uhr Füer op de Veddel

In Hamborg hett dat güstern Avend op de Veddel in een Huus för mehr Parteien brennt. Een Bewahner is na’t Hospital kamen, wiel he Rook inaten harr. Twee Wahnungen sünd so dull kaputt gahn, dat’n eerstmal nich mehr in wahnen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch