Ok in Hamborg is nahstens an’n laten Vörmeddag de deelwies Sünnendüüsternis to sehn. Dat Planetarium verdeelt vun Klock teihn op an för ümsünst Brillen mit dullen Sünnenschutz. Bi kloren Heven kann een seihn, dat sik de Maand een Drüddel wiet vör de Sünn schuven warrt. Fachlüüd wohrschugen, dat‘n man nich, ahn sik to wohren, in de Sünn kieken schull.

