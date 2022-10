Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Root-Gröön in Wandsbeek

De root-gröne Koalischoon in den Bezirk Wandsbeek, de hett keen Mehrheit mehr. En vun de grönen Afornten, de is ut Hamborg wegtrocken. Sien Nafolgersch, de will keen Littmaat vun de Frakschoon warrn. De Grönen, de hebbt nu to ehr seggt, se schall ehr Mandaat daalleggen. De SPD in Wandsbeek, de is verargert un seggt, op de Grönen dor weer keen Verlass.

