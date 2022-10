Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Ünnerkünften för Flüchtlinge sünd vull

Hamborg hett in sien Ünnerkünften meist keen free Plätz mehr för Flüchtlinge. NDR 90,3 hett bi de Soziaalbehöörd nafraagt un to weten kregen, dat de Ünnerkünften knapp to 100 Perzent dicht sünd. Ok de Messehall is mit 400 Flüchtlinge meist vull. All tohoop sünd dat opstunns mehr as 45-dusend Minschen, de in en öffentliche Ünnerkunft wahnen doot. Mehr as 15-dusend vun jüm, de sünd ut de Ukraine.

