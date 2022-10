Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Wokeen warrt UK Premier

De fröhere brit’sche Premierminister Boris Johnson, de will doch nich wedder för dat Amt kandederen. He meent, een kunn nich regeren, wenn de Partei sik in’t Parlament nich eens is. De konservativen Tories, de söökt en, de dat Amt vun de Premierministersch Liz Truss övernehmen kann. Se hett na blots söss Weken in’t Amt wedder ophöört. As de Mann, mit de besten Schangsen gellt nu de Ex-Finanzminister Rishi Sunak.

