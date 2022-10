Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Luftfilters blievt ut

Wenn vundaag de School na twee Weken Harvtsferien wedder losgeiht, blievt de 20.000 Luftfilters in de Klassen eerstmal noch ut. Ok strengere Corona-Oplagen gifft dat eerstmal nich. De Klassen mööt aver alle 20 Minuten frische Luft kriegen. De Luftfilters, de jo ok ümstreden sünd, de schüllt eerst wedder anmaakt warrn, wenn de Infekschoontahlen to hooch sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch