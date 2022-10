Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Streik in’t Hamborger Ümland

Dorvun sünd besünners Schölerschen un Schölers in’t Hamborger Ümland bedrapen: De privaten Busünnernehmen in Sleswig-Holsteen, de streikt vun vundaag af an. Un dat glieks fief Daag lang. Dordörch warrt woll vele Schoolbusse in’n Kreis Stormarn un de Stadtverkehr in Ahrensborg un Bad Oldesloe utfallen. Wat de Warkschoop Verdi seggt, geiht dat üm de Tarifverhanneln mit den Omnibusverband Noord, de toletzt utfullen weren.

