Stand: 24.10.2022 09:30 Uhr Brand op de A1

Dat is noch mal goot gahn: Bi en Tanklaster hett hüüt an’n fröhen Morgen op de Autobahn op eenmal en Riepen brennt. De Fohrer hett de Füerwehr ropen. Se hett denn al kott dorop op den LKW op de A1 bi Hollenstedt töövt. Se kunn den Brand gau löschen. To Schaden kamen is nüms.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch