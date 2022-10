Stand: 22.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Hamborger Schoolkinner snied beter af

De Grundschölers in Hamborg hebbt bi en Billensvergliek in Düütschland beter afsneden. An’n Maandag düsse Week is dor en Ünnersöken to vörstellt worrn. In’n Vergliek mit de anner Länner liggt Hamborg opstünns op Platz söss. Man dat Hamborg na baven klattert is, liggt woll vör allen doran, dat dat bi meist all anner Länner leger worrn is. Bi de Ünnersöken is rutsuert, dat dat Niveau in Hamborg üm un bi so bleven is as 2016. Ankeken hebbt se sik, wo goot de Schoolkinner in de veerte Klass in Mathe, Lesen, Tohören un Rechtschrieven sünd.

