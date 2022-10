Stand: 21.10.2022 09:30 Uhr Sluss mit den Energiestriet

De Staats- un Regerensböversten vun de Europääsch Union sünd sik in den Energiestriet in'n Groten un Ganzen enig worrn. All Länner, de dorto höört, hebbt afmaakt, dat se wieder an en böverste Grenz för de hogen Gaspriesen arbeiden wüllt. Woans dat nipp un nau utsehn schall, dat is noch nich kloor. Nadenken doot de EU-Staaten ok doröver, tosamen Gas intoköpen.

