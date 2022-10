Stand: 21.10.2022 09:30 Uhr Waterstofflevern för Hamborg

Waterstoff schall de Industrie dorbi hölpen, vun fossile Brennstoffen wegtokamen. Vundaag nimmt Bunnswirtschopsminister Robert Habeck in den Hamborger Haven offizjell en eerste Testlevern an. Kamen deit de ut de Verenigten Arabschen Emiraten. Warrt seggt, dat is en wichtigen Stapp, üm ne’e Frachtweeg optoboen. Mit den Waterstoff schall Kopper bi Aurubis maakt warrn. Op Duer wüllt se dor so heel un deel ahn Gas utkamen.

