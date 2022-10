Stand: 21.10.2022 09:30 Uhr Ne’en Klimaplaan för Hamborg

Hamborg leggt en ne’en scharperen Fohrplaan för’t Klima vör: De root-gröne Senaat plaant, dat se noch mehr CO2 insporen wüllt as bet nu fastleggt weer. Plaant harrn se, dat bet 2030 55 Perzent weniger bruukt warrt, nu hebbt se dat op 70 Perzent hoochsett. Dorto wüllt se Hüüs vunwegen de Energie in de Reeg bringen, Heizungen insetten, de dat Klima nich schaden doot un mehr Windkraft bruken. Lüüd vun Fridays for Future un den BUND, de sik för dat Klima insetten doot, de glöövt dor nich an, dat Hamborg dat schaffen kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch