Stand: 20.10.2022 09:30 Uhr Haven: Scholz pro Cosco-Investment

En Firma ut China will jo al lang bi'n Hamborger Haven instiegen. Lang nich all sünd dormit inverstahn, man dat Bunnskanzleramt vun Olaf Scholz will an'n Deal mit'n Reeder Cosco apenbor fasthollen. Dat hefft de NDR un de WDR tosamen rutfunnen. In de Recherchen heet dat, dat Scholz sik gegen dat stellt, wat sien egen Ministerien för richtig hollt. Gliek süss Bunnsministerien harrn sik den Cosco-Deal ankeken un rutkamen is, dat se glöövt, de Chinesen kunnen Düütschland dör'n Instieg in'n Haven in Tokunft wat afpressen.

