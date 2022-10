Stand: 20.10.2022 09:30 Uhr St. Pauli verleert

De FC Sankt Pauli is ut'n DFB-Pokal rutflagen: mit een to twee bi'n FC Freiborg. Dat Speel an'n Avend harr veel Dramatik. Dat twete Mal drapen hefft de Freiborgers eerst kort vör't End vun de Extratiet: in de hunnertnegenteihnst Minuut. Sankt Paulis Trainer Timo Schultz sä, dat weer en fantastischen Pokal-Fight vun de twee Teams.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch