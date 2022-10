Stand: 20.10.2022 09:30 Uhr Scholz verklaart sik

Vundaag warrt in'n Bunnsdag över de hogen Energiepriesen snackt – un över de Milliarden, mit de de Lüüd wat vun de Last afnahmen warrn schall. Bunnskanzler Olaf Scholz will sik dorto verklaren. Achterher warrt ok noch över en Reeg Gesetzvörslääg afstimmt: ünner annern över en Energiepriespauschaal vun dreihunnert Euro för Rentners un över en Toschuss to'n Böten för all, de dat bruukt.

