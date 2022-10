Stand: 20.10.2022 09:30 Uhr To wenig Kita-Steden

In Hamborg gifft dat in't tokamen Johr bummelig 3700 Kita-Steden. So steiht dat in en Studie vun de Bertelsmann-Stiften. Dor hefft se rutfunnen, dat noch eendusend Fachlüüd nödig weren, so dat man de Kinner bestmööglich betüdeln kunn. In de Studie heet dat, dat för de Kinner ünner drei Johr noch goot wat fehlt. Dat leeg toallereerst doran, dat dat kumm noch Fachpersonal geev, dat man instellen kunn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch