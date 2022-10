Stand: 20.10.2022 09:30 Uhr Regeln för de Butengastronomie

Wokeen in Hamborg op'n Swutsch will, maakt dat woll tomehrst in Altona un in Mitt. Doch in de twee Bezirken is de Butengastronomie ünnerschedlich regelt. Nu gifft dat Striet, denn Altona will de Corona-Utnahmregeln wiederlopen laten, de Bezirk Mitt man nich. De Krögers argert dat: Se harrn giern glieke Regeln för all.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch