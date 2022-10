Stand: 15.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Keen Iel mit de Grundstüerverkloren

Mit de Grundstüerverkloren hett dat eerstmal keen Iel mehr: De Frist dorför is op Enn Januar verlängert worrn. Dat is Dunnersdag düsse Week fastleggt worrn. In Hamborg hebbt bet nu eerst 37 Perzent vun’e Lüüd, de en Huus, Wahnung oder Grundstück tohören deit, jümehr Angaven maakt. Egens schall dat online över dat so nöömte Elster-Portal passeren, aver veel Lüüd kaamt dormit nich kloor, seggt de Grundegentümer-Verband.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

