Stand: 15.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Reakschonen op Klimaticket

Hamborgs Politik reageert ünnerscheedlich op dat plaante 49-Euro-Ticket, dat in ganz Düüschland gellen schall. De SPD meent, dat is goot, dat de Verkehrsministers övereens kamen sünd. Verkehrssenater Anjes Tjarks vun de Grönen seggt, so warrt de Börgerslüüd wat vun jümehr Last nahmen. Man he gifft ok to, dat noch nich kloor is, wokeen de Ganze Saak betahlen schall. Linke un CDU wüllt op‘e anner Siet en Johrsticket för 365 Euro hebben.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch