14.10.2022 09:30 Uhr Vundaag is wedder Stadtderby

För vele Hamborger Footballfans is dat dat groot Spektakel – för de Polizei kann dat böös keddelig warrn, wenn de beiden Hamborger Wedderparten op’nanner draapt. In de twete Bunnsliga hett de FC St. Pauli hüüt Avend den HSV to Gast. Al an’n Namiddag treckt de hele HSV-Block vun Altno bet hen na’t Millerntorstadion. De Polizei warrt mit en Barg Lüüd dor ween.

