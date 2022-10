Stand: 14.10.2022 09:30 Uhr Hamborger Kunnenzentren blievt dicht

Wokeen in Hamborg en ne’en Personalutwies oder Reisepass beandragen will, för den süht dat hüüt un morgen leeg ut. Bi de Hamborger Kunnenzentren blievt de Dören dicht. Dor warrt de Technik an all Arbeitsplätz nee maakt. Tokamen Week sünd de Kunnenzentren denn wedder apen. Man as de Stadt seggt, kann dat denn noch Maleschen geven en Termin to boken.

