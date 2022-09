Stand: 23.09.2022 09:30 Uhr Demo för Klimaschutz

Dat is een vun de gröttsten Klimaprotesten siet Maanden: In mehr as tweehunnert Städer in Düütschland wüllt vundaag vele Minschen för mehr Klimaschutz op’e Straat gahn. In Hamborg rekent Fridays for Future mit bet to twintigdusend Lüüd, de dor an deelnehmen doot. Se wüllt vun de komplett dichtmaakte Willy-Brandt-Straat ut dör de Binnenstadt trecken. De grote Kundgeven geiht hüüt Namiddag Klock twee los un schall so bet bummelig Klock söss hüüt Avend duern.

// Stand: 23.09.2022, Kl. 9:30

