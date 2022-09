Stand: 23.09.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag warrt egens noch mal ganz schöön - so as güstern - mit veel Sünn. Twüschendör sünd ok Wulken ünnerwegens, later an’n Dag ok mal’n poor mehr. Blifft aver egens dröög bi Temperaturen vun bet to negenteihn Graad. Opstunns sünd dat negen Graad op Finkwarder. De Utsichten: Morgen weniger Sünn as vundaag, de kummt denn villicht eerst later an’n Sünndag ‘n beten wedder wat trüch. Bet dorhen sünd aver morgen eerstmal mehr Wulken ünnerwegens un de hebbt deels ok Regen mit bi - bi Temperaturen vun bet to 16 Graad.

// Stand: 23.09.2022, Kl. 9:30

