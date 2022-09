Stand: 20.09.2022 09:30 Uhr Sünnersitten bi de Hannelkamer

Ok de Hamborger Hannelskamer befaat sik mit de lege Energiesituaschoon. In en Resoluschoon hett sik dat Plemium dorför utschnackt, dat de dree Atomkraftwarken, de noch ingang sünd in Düütschland, noch länger lopen schüllt. Bavento schullen de dree AKWs, de al stillleggt sünd, wedder ingang bröcht warrn. Dat will de Hannelkamer. Se seggt, de Wirtschop , de weer bannig in de Kniep. Dorüm hebbt se güstern en Sünnersitten afholen. //Stand 20.09.2022 Kl. 9:30

