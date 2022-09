Stand: 20.09.2022 09:30 Uhr Warven üm Fachlüüd

To wenig Fachpersonaal: Düsset Problem wüllt Hamborg un de Metropolregion nu tosamen angahn. Toeerst schall dat üm Beropen in de Energie-Branche gahn. In Hamborg gifft dat jo vele Projekten mit Wind- un Waterstoff, so dat de Stadt bunnswiet as Zentraal gellen deit för Energie, de ümmer nakümmt. Man ok hier bruukt se mehr Lüüd. Mit en Kampagne vun 400-Dusend-Euro wüllt se bi de Naverlänner Studenten, junge Akademikers un Handwarkers warven. Later wüllt se sik ok üm annere Branchen kümmern, so as de Technik. //Stand 20.09.2022 Kl. 9:30

