Stand: 16.09.2022 09:30 Uhr Quarteren för Flüchtlingen

För Hamborg warrt dat ümmer sworer, Lüüd, de op’e Flucht sünd un de na uns in uns Stadt henkamen sünd, en Dack över’n Kopp to geven. Al vör de Tiet, wo dat mit den Krieg in’e Ukrain losgahn is, dor hebbt al 27.000 Flüchtlingen bi uns in öffentlichen Quarteren leevt. In’e Twüschentiet sünd dat mehr as 43.000 Minschen. Un so as de Binnenbehöörd dat seggt, kaamt ok wedder Lüüd ut anner Länner na Düütschland hen. Ut den Grund schall nu ok wedder een vun’e Messehallen as Noot-Quarteer för bet to 400 Minschen praat maakt warrn.

// Stand: 16.09.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch