Stand: 15.09.2022 09:30 Uhr Ne'en Impstoff

Dat hett beten duert, man nu is he ok in Hamborg dor: De ne’e Corona-Impstoff, den se an de Omikron-Variant anpasst hebbt. Güstern hebbt se em de städt’schen Impzentren tostüert, also na’t Terminal Tango an’n Flooghaven un in de Horborg-Arcaden. Dor kann een mit oder ahn Termin hen. De Soziaalbehöörd in Hamborg meent, dormit sall sik jedeen impen laten, de över 60 Johr oolt is, en Vör-Erkranken un noch keen tweten Booster hett. // Stand 15.09.2022, Kl. 9:30

