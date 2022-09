Stand: 14.09.2022 09:30 Uhr Lufthansa wedder privatiseert

De Bund stiggt bi de Lufthansa ut. Üm dat Ünnernehmen in de Corona-Tiet to stütten, harr Düütschland dor twee Johr lang Andele, de söss Milliarden Euro köst hebbt. Nu sünd de letzten dorvun verköfft, un de Lufthansa is wedder in private Hand. Bi dat Verköpen vun de Andele hett de Bund ünnern Streek en Plus vun 760 Millionen Euro maakt. // Stand: 14.09., Klock 09:30

