Stand: 13.09.2022 09:30 Uhr Afscheed vun de Queen

In Schottland köönt sik ok vundaag wedder Dusende vun Minschen vun Königin Elisabeth verafscheden. Ehr Saarg is in Edinburgh opbahrt. Wat brit’sche Medien mellt, hebbt güstern woll vele Lüüd dull weent vör den Saarg. Vunavend warrt he na London henflagen. //Stand 13.09.2022 Kl. 9:30

